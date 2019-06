Feijão registra alta de 70% em 2019

(Foto:Fábio Costa / Redação Integrada)-Ainda de acordo com o Dieese-PA, a alta poderia ser maior, porém, no mês passado, o produto registrou recuo de 19,24% em relação a abril

Nos cinco primeiros meses deste ano, o preço do feijão registrou alta de 70%, percentual muito acima da inflação, que fechou o mesmo período em 2,50%. De acordo com os dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese-PA), o custo do alimento saltou de R$ 2,86, em dezembro do ano passado, para R$ 5,50, em maio deste ano.

Ainda de acordo com o Dieese-PA, a alta poderia ser maior, porém, no mês passado, o produto registrou recuo de 19,24% em relação a abril. Já nos últimos 12 meses, o aumento do feijão foi de 92,31%. Dados do Dieese-PA apontam que a cesta básica em Belém apresentou recuo de preço de 1,21% no mês passado, com um custo de R$ 418,05, comprometendo na sua aquisição 45,53% do atual salário mínimo, de R$ 998.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

c

Curtir isso: Curtir Carregando...