Feira EducationUSA Brasil reúne 35 universidades americanas com bolsas de estudo para brasileiros

Evento será realizado entre os dias 22 e 27 de março pela internet

Representantes de 35 instituições de ensino norte-americana se reunirão na Feira EducationUSA Brasil, de forma virtual, para apresentar os programas de intercâmbio, graduação, pós-graduação ou intensivo de inglês para brasileiros interessados em estudar nos EUA. O evento está previsto para ser realizado entre os dias 22 e 27 de março.

Durante a feira, que contará com seis sessões, representantes do setor de admissão de novos alunos das instituições participantes vão esclarecer dúvidas, apresentar propostas para os cursos e divulgar bolsas de estudo. Estudantes interessados em participar dos encontros devem realizar a inscrição através do site do evento.

No final das apresentações, os interessados poderão acessar as salas particulares e esclarecer dúvidas diretamente com os representantes. Entre as instituições participantes estão: Universidade da Califórnia em San Diego, Universidade do Estado de Iowa, Universidade do Missouri, Universidade do Estado do Colorado e Universidade de Nebraska em Kearney.

O evento é uma iniciativa da Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil, por meio do EducationUSA, programa do Departamento de Estado norte-americano para estudos no país.

