Feira Encantos Tapajós será realizada no domingo na Praça Barão de Santarém

Durante a programação serão oferecidos produtos do artesanato, plantas ornamentais e da gastronomia da região do Tapajós.

A coordenadora de eventos da Semtur, Cássia Mendonça, explica que a Feira é um importante evento para a geração de renda para os artesãos. “Inúmeros produtos são oferecidos na Feira e isso é uma grande oportunidade para que as famílias aumentarem seus rendimentos, além de tornar o espaço da praça uma boa oportunidade para um passeio matinal com a família e aproveitar para a compra de produtos artesanais”, destaca.

O evento já ganhou a simpatia da população santarena pela opção e acessibilidade dos produtos artesanais na manhã dos domingos, afirma o secretário de Turismo Diego Pinho. “Estamos alcançando todos os objetivos e o principal deles é apoiar a produção e comercialização de produtos artesanais e da gastronomia regional, em um espaço adequado para comercialização direta com o consumidor, que a cada edição se faz presente no evento”, ressalta.

A Praça Barão de Santarém, conhecida como Praça de São Sebastião, receberá neste domingo (4), mais uma etapa da Feira Encantos do Tapajós, uma iniciativa da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), em parceria com os artesãos santarenos. A programação ocorre de 8h às 12h, na área central do anfiteatro Joaquim Toscano.

