Feirão Serasa Limpa Nome oferece descontos com parcelas de R$ 9,90

(Foto:Reprodução) – A Serasa anunciou uma nova edição do Feirão Limpa Nome nesta última quarta-feira (21), com descontos de até 90% sobre o valor total do endividamento, essa é mais uma oportunidade dos brasileiros que estejam com nome sujo regularizarem suas dívidas.

O Feirão já é tradicional, e dessa vez reúne mais de 50 marcas de diversos segmentos que permite aos cidadãos renegociarem seus débitos com parcelas a partir de R$ 9,90.

Como participar?

Os consumidores interessados precisam realizar um cadastro no Serasa Limpa Nome por meio do site da Serasa, ou ainda através de aplicativo disponibilizado na loja de aplicativos de seu celular. Também é possível renegociar suas dívidas por meio do telefone 0800 591 1222 e também pelo WhatsApp (11) 99575-2096.

Os interessados também podem realizar a negociação presencialmente nas agências dos Correios, no entanto, a Serasa pede para que os consumidores deem preferência para realizar a renegociação por meio das opções digitais, devido a pandemia que estamos vivendo.

Endividamento

De acordo com o último levantamento da Serasa, o Brasil conta hoje com 62,5 milhões de pessoas inadimplentes, número esse superior à metade da população adulta do país. Além disso, segundo o levantamento, o número cresceu em mais de um milhão de pessoas no intervalo de um mês.

No ranking de principais dívidas estão:

Cartão de crédito;

Contas básicas como água, energia e gás;

Compras em lojas do varejo.

Como limpar seu nome

O processo é simples, confira:

Realize seu cadastro no site ou aplicativo da Serasa;

Faça seu login;

Ao acessar a plataforma todos os débitos estarão disponíveis;

Clique em cada uma das dívidas e confira as opções de renegociação;

Selecione a dívida que queira resolver, clique na opção que melhor atrai e escolha o prazo e data de vencimento.

Após o processo, a plataforma da Serasa emitirá os boletos que poderão ser pagos em qualquer banco.

