Fernanda Torres é indicada ao Oscar 2025 na categoria melhor atriz

(Foto: Divulgação) – Fernanda Torres foi indicada ao Oscar 2025 de melhor atriz por sua atuação em “Ainda estou aqui” nesta quinta-feira (23).

O Oscar 2025 acontece em 2 de março em Los Angeles, com apresentação de Conan O’Brien.

A brasileira concorre com Mikey Madison (“Anora), Demi Moore (“A substância”), Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”) e Cynthia Erivo (“Wicked”).

Ela concorre na categoria 26 anos após indicação de sua mãe, Fernanda Montenegro, por “Central do Brasil” (1998), também dirigido por Walter Salles. Foi a última vez em que o Brasil apareceu nas categorias de atuação.

A indicação de Fernanda foi impulsionada pela vitória no Globo de Ouro 2025 na categoria de melhor atriz de drama. E ela quase não esteve no filme. A primeira escolhida pelo cineasta para o papel foi Mariana Lima.

Na adaptação do livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva, o público acompanha a transformação da mãe do escritor – uma dona de casa dos anos 1970, mãe de cinco filhos – em uma das maiores ativistas dos Direitos Humanos do país após o assassinato do marido, o ex-deputado Rubens Paiva (Mello), pela ditadura militar.

