Consumidor cobra fiscalização contra aumento abusivo do preço da gasolina em Santarém

(Foto: Reprodução) – Uma onda de aumentos coordenados e aparentemente injustificados nos preços da gasolina tem revoltado consumidores santarenos, que se dizem reféns de uma prática que parece orquestrada.

De acordo com o professor aposentado Ivan Sadeck, a situação se agrava a cada dia, e por isso ele cobra uma intervenção urgente das autoridades competentes.

Segundo Sadeck, os aumentos nos preços são frequentes e ocorrem de forma sincronizada entre os postos. “Um posto aumenta o valor e, em seguida, os demais acompanham o reajuste, como se houvesse um ‘complô’ para elevar os preços”.

Ainda segundo o consumidor, os aumentos não seguem um padrão e variam de 5 a 10 centavos por litro, podendo ocorrer até duas vezes em uma mesma semana. “No final do ano, a situação se tornou ainda mais crítica, com alguns postos vendendo a gasolina comum a R$ 7 o litro. Essa escalada nos preços parece não ter justificativa, já que o governo não divulgou nenhum aumento no preço de combustível”, argumenta.

A falta de transparência e a aparente aleatoriedade dos aumentos deixam os consumidores desamparados e com a sensação de que estão sendo explorados.

“A questão que se levanta é: por que esses aumentos acontecem e por que os órgãos de fiscalização não atuam para coibir esses abusos?

O Procon e o Ministério Público, que têm o dever de proteger o consumidor, são mencionados como as entidades que deveriam investigar essa situação e defender os interesses do povo. No entanto, a ação desses órgãos parece ser insuficiente diante da gravidade do problema.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/16:52:02

