Ataque em escolas deixa três mortos e nove feridos em Aracruz, no ES

Disparos ocorreram na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e em uma escola particular na mesma avenida.

Um ataque a duas escolas deixou três mortos e outras nove feridas em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, nesta sexta-feira (25).

Os disparos aconteceram na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e uma escola particular na mesma via.

O autor dos disparos não foi identificado até a última atualização desta reportagem. Segundo um PM que está no local, um jovem invadiu a escola estadual e disparou contra adolescentes. Na sequência, seguiu para a escola particular e fez novos disparos.

A identidade das vítimas também não foi divulgada.

Em uma publicação no Twitter, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), confirmou que as escolas tinham sido invadidas e que acompanhava a investigação.

O g1 procurou a Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria Estadual de Educação, mas não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem.

O Sinidicato das Escolas Particulares (Sinepe) disse à reportagem que ainda está buscando mais detalhes sobre o caso

25/11/2022

