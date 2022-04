Fertilizantes ajudam agronegócio e segurança alimentar, afirma presidente Bolsonaro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O presidente disse ter recebido pedidos de autoridades da Organização Mundial do Comércio (OMC) para que o Brasil aumentasse as exportações de alimentos. O pedido, segundo Bolsonaro, deve-se ao fato de “o mundo não sobreviver sem os alimentos do Brasil”. “Nossa importância para o mundo todo é a responsabilidade que temos”, acrescentou.

“Quando estive, há poucas semanas, na Rússia tratando de fertilizantes, momentos antes do ataque ao país vizinho, fomos lá lutar por interesses do Brasil, porque não sobreviveremos sem fertilizantes”, disse Bolsonaro.

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje (26) durante a abertura oficial da 23ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios que, ao informar sobre o envio de fertilizantes da Rússia para o Brasil, que esses insumos garantem a sobrevivência do agronegócio e a segurança alimentar deste e de outros países, para os quais a produção brasileira é exportada. (As informações são da Agência Brasil).

