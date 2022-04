Filho embriagado mata o próprio pai com golpe de facão no sul do Pará

(Foto:Reprodução) – O homem identificado como Cleudo Carvalho de Aquino, de 37 anos, foi preso na noite de sábado (23), suspeito de matar o próprio pai, Raimundo Carvalho de Aquino, de 60 anos, com um golpe de facão na barriga.

O caso ocorreu no bairro Emerêncio, em Conceição do Araguaia, sul do Pará. O suspeito, que aparentava sinais embriaguez, foi preso ainda no local do crime, depois de ter sido espancado por populares.

Segundo informações da Polícia Militar, uma aglomeração de pessoas se formou na cena do crime, porém os policiais interromperam e dispersaram os populares, impedindo que Cleudo fosse agredido. De acordo com a guarnição policial, o idoso sofreu uma perfuração abaixo do peito, de aproximadamente 18 centímetros. Ele foi conduzido ao Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O suspeito foi detido e conduzido algemado à Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia. A arma do crime foi apreendida e apresentada na unidade policial. O ocorrido causou intensa comoção e revolta na cidade. As circunstância do crime não foi esclarecida até a publicação dessa notícia. Testemunhas informaram que pai e filho brigavam com frequência. (Com informações Correio de Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 26/04/2022/15:00:59

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...