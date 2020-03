Figueirense derrota o Fluminense e larga na frente na Copa do Brasil

O Figueirense saiu na frente do Fluminense no duelo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil ao vencer por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Orlando Scarpelli. Com o resultado, os catarinenses vão para o Rio de Janeiro com a vantagem de atuarem pelo empate.

A partida foi muito ruim tecnicamente, com poucas chances de ambas as partes. O Figueirense só marcou o gol da vitória na parte final do segundo tempo, com o zagueiro Alemão. Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, no Maracanã.

O jogo – A partida começou com muita marcação das equipes e pouca inspiração. Com isso, tanto Figueirense quanto Fluminense pouco ameaçaram o gol rival.

Tanto que a primeira jogada de perigo só aconteceu aos 30 minutos. Marquinho recebeu passe na entrada da área e chutou próximo ao gol de Muriel.

Somente na parte final, o Fluminense conseguiu criar bons lances. Na melhor chance, Marcos Paulo aproveitou cruzamento e cabeceou colocado, mas Sidão se esticou para fazer grande defesa para decretar a igualdade no intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense voltou melhor e quase abriu o placar aos quatro minutos. Marcos Paulo foi lançado na área, mas finalizou em cima de Sidão.

O Figueirense só conseguiu responder aos 12 minutos. Alemão aproveitou falta cobrada na área, se antecipou a Muriel, mas mandou pela linha de fundo. O lance animou os donos da casa, que voltaram a assustar em chute de Patrick. Muriel deu rebote, mas impede o gol catarinense em seguida.

Depois disso, o jogo voltou a ficar morno, sem muita emoção. Somente aos 37 minutos, o Figueirense chegou ao gol no Orlando Scarpelli. Após cobrança de falta na área, Alemão subiu mais que a zaga e cabeceou para a rede.

O Fluminense foi obrigado a avançar nos minutos finais e quase empatou aos 39 minutos. Nenê recebeu passe na área, mas chutou sobre o travessão. No entanto, os visitantes não conseguiram igualar o placar e viram o Figueirense segurar a vantagem para o jogo da volta.

