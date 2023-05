Filha assassina pai de 72 anos a facadas por causa do cartão do SUS no Mato Grosso

– (Foto: Reprodução) – Crime aconteceu na cidade de Água Boa. Isidoso Isídio Pereira da Silva foi morto após discussão devido a cartão de saúde

Um crime chocou a cidade de Água Boa, localizada no interior de Mato Grosso. Isidoso Isídio Pereira da Silva, um idoso de 72 anos, foi brutalmente assassinado no bairro Guarujá Expansão na quarta-feira, 17. O que torna o caso ainda mais grave é o fato de que a principal suspeita é a própria filha da vítima.

De acordo com a Polícia Militar (PM), ela alegou ter sido atacada por Isídio após ser acusada de furtar o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) do idoso. Segundo relatos contidos no boletim de ocorrência, moradores da região entraram em contato com a PM para denunciar que uma mulher estava perseguindo um idoso com uma faca nas mãos.

Ao chegarem ao local, as autoridades encontraram o idoso caído no quintal de uma casa, com lesões profundas nas costas e no nariz. Em seguida, a filha do idoso foi detida pelos policiais.

Apesar de ter sido socorrido com vida, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no hospital. O caso está sendo investigado pela delegacia local.

Fonte Terra/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 18/05/2023/16:22:20

