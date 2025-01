Primeiro estado do Brasil foi criado em 1534 – Você sabe qual é?

(Foto: Reprodução) – O Brasil, incialmente, foi divido em capitanias hereditárias, modelo que deu origem a novas formas de organização do país. Saiba qual foi o primeiro estado criado.

O Brasil é um país composto por 26 estados e um distrito federal. Mas já parou para pensar em como esses estados surgiram ao longo do tempo? E mais: qual foi o primeiro estado brasileiro?

A criação dos estados não se deu de uma hora para outra e o primeiro deles foi definido em 1534. Nesse sentido, além de descobrirmos qual é essa resposta, também é importante entender qual foi o contexto histórico em que esse processo se deu.

Qual foi o primeiro estado brasileiro?

O primeiro estado brasileiro foi a capitania de Pernambuco, que foi criada em 1534, pouco mais de 30 anos após a invasão portuguesa ao país.

Contudo, é importante saber que as divisões iniciais foram feitas em capitanias, e não em estados, como conhecemos hoje.

A capitania de Pernambuco foi a primeira a ser definida, tendo Duarte Coelho como o primeiro donatário. Posteriormente, esta região foi dividida e deu origem a outras capitanias.

O que foram as capitanias hereditárias?

Mas, afinal de contas, o que foram as capitanias hereditárias?

Como situamos acima, o Brasil, inicialmente, foi dividido em capitanias, sendo Pernambuco a primeira delas.

As capitanias nada mais eram do que uma divisão territorial em 15 grandes faixas no país. Essas terras foram distribuídas para os responsáveis, os chamados capitães-donatários.

O motivo para essa divisão tem relação com uma tentativa portuguesa de melhorar a administração do território brasileiro.

Na época, o comércio realizado com as Índias começou a entrar em declínio e as terras conquistadas por Portugal também estavam sendo invadidas pela França.

Para reforçar o seu domínio sobre as terras brasileiras, o Rei Dom João III decidiu dividir o território em faixas.

Os capitães-donatários eram nobres portugueses que administravam a faixa de terra que receberam. A ideia é que isso melhorasse o controle do país.

Divisão das capitanias hereditárias

A divisão do Brasil em capitanias hereditárias ficou da seguinte forma:

Capitania Capitão-donatário

Capitania do Maranhão (lote 1) Aires da Cunha e João de Barros

Capitania do Maranhão (lote 2) Fernando Álvares de Andrade

Capitania do Ceará Antônio Cardoso de Barros

Capitania do Rio Grande Aires da Cunha e João de Barros

Capitania de Itamaracá Pero Lopes de Sousa

Capitania de Pernambuco Duarte Coelho

Capitania da Baía de Todos os Santos Francisco Pereira Coutinho

Capitania de Ilhéus Jorge de Figueiredo Correia

Capitania de Porto Seguro Pedro do Campo Tourinho

Capitania do Espírito Santo Vasco Fernandes Coutinho

Capitania de São Tomé Pero de Góis da Silveira

Capitania de São Vicente Martim Afonso de Sousa

Capitania de Santo Amaro Pero Lopes de Sousa

Capitania de Santana Pero Lopes de Sousa

O que aconteceu com as capitanias?

O projeto de dividir o Brasil em capitanias hereditárias não saiu como o esperado. As terras foram dadas aos administradores, mas a maioria delas não prosperou.

Das 15 faixas de terras, apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente tiveram “sucesso”. Isso aconteceu, principalmente, porque conseguiram manter uma convivência, ou dominação, com os povos nativos.

Além disso, a capitania de Pernambuco se destacava pela produção de açúcar, enquanto São Vicente, comercializou os indígenas escravizados.

Entre as principais causas para o fracasso das capitanias, podemos destacar:

Dificuldade de adaptação ao clima do Brasil;

Falta de mão de obra;

Ataque dos povos colonizados aos portugueses;

Falta de experiência administrativa da maioria dos donatários;

Escassez de recursos administrativos;

Desafios de comunicação com a Coroa portuguesa.

O fim das capitanias, contudo, demorou um pouco para acontecer. Foi só no século XVII que a Coroa portuguesa reconheceu as falhas do sistema que implantou, buscando uma nova forma de organização.

Dessa maneira, foi criado o Governo-Geral, um sistema administrativo que contava com a figura de governador-geral.

A ideia era centralizar o poder nas mãos de uma autoridade. O primeiro governador-geral foi Tomé de Sousa, que criou a primeira capital do país: Salvador.

Aos poucos foram sendo propostas novas formas de organização do país, e a divisão por estados foi criada em 1889, quando os territórios deixaram de ser chamados de províncias.

A regionalização, no entanto, só foi feita em 1913 e passou por outras mudanças até chegar em 1990, quando a organização de regiões que conhecemos hoje foi fechada.

