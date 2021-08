Filha de empresários morre durante explosão de dinamites em garimpo em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um inquérito será instaurado na delegacia do município para apurar a origem dos explosivos e as circunstâncias em que os fatos ocorreram.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram encontradas várias dinamites no local. A explosão causou um incêndio na área, que foi controlado pelos militares, em seguida.

A filha de um casal de empresários de Mato Grosso é uma das vítimas que morreu na explosão do garimpo localizado na região da Serrinha, a cerca de 18 km de Guarantã do Norte (MT), na madrugada desta sexta-feira (20). Além de Daniella Trajano Dalff, de 28 anos, uma outra pessoa que estava no local morreu carbonizada.

