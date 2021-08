Perícia identifica 2ª vítima de explosão em garimpo que matou filha de empresários em MT

Presidente da Cooperativa dos Garimpeiros, Mario Lucier Caldeira, também morreu após a explosão das dinamites.

Mario Lucier Caldeira é a segunda vítima identificada pela perícia na explosão do garimpo — Foto: Facebook/Reprodução

O presidente da Cooperativa dos Garimpeiros de Moraes Almeida e Transgarimpeira (Coopertran), Mario Lucier Caldeira, é a segunda vítima identificada pela perícia na explosão do garimpo localizado na região da Serrinha, a cerca de 18 km de Guarantã do Norte (MT), na madrugada desta sexta-feira (20).

Além dele, a filha de um casal de empresários do estado, Daniella Trajano Dalff, de 28 anos, morreu no local.

Os dois corpos foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros carbonizados. As identidades só foram confirmadas na tarde desta sexta-feira, após exames da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

O acidente ocorreu após a explosão de dinamites que estavam no local. Outros explosivos ainda não detonados foram encontrados pelos militares.

A polícia disse uma equipe da Gerência de Operações Especiais (GOE) está a caminho de Guarantã do Norte para análise de risco e manuseio das dinamites ainda não detonadas.

Um inquérito será instaurado na delegacia do município para apurar a origem dos explosivos e as circunstâncias em que os fatos ocorreram.

Por G1 MT

20/08/2021 19h58

