Filha do deputado Cattani é encontrada morta em MT

(Foto: Reprodução)- Empresária e filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), Raquel Cattani, foi encontrada morta, nesta sexta-feira (19), na zona rural de Nova Mutum (264 km ao norte de Cuiabá). Vítima estava com marcas de tiros.

O deputado Cattani chegou na casa da filha e encontrou o corpo. Aos colegas deputados, ele afirmou que a ela foi assassinada. Raquel estava em processo de separação.

Os deputados Maxi Russi, Janaina Riva e o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, estão indo para a cidade.

Em março abril deste ano, Raquel foi premiada com as medalhas de ouro e super ouro no 3º Mundial do Queijo do Brasil.

As informações são preliminares e a ocorrência está em andamento.

Em nota, Botelho lamentou a morte da filha do colega de parlamento. Ele afirmou ainda que acionou a Secretaria de Segurança Pública (SESP), cobrando agilidade nas investigações. Leia a nota na íntegra:

“O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (União), lamentou a morte da filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), Raquele Cattani, que foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (19), em casa, na zona rural de Nova Mutum (241 km de Cuiabá). O parlamentar, inclusive, segue agora para o município para prestar apoio à familia.

O parlamentar disse ter ficado consternado com a informação e já acionou a Secretaria de Segurança Pública cobrando agilidade nas investigações. Ele também adiantou que a Assembleia Legislativa está à disposição de Cattani para tomar as medidas que forem necessárias.

Neste momento de dor, Botelho expressa os mais sinceros sentimentos e solidariedade à familiares e amigos de Raquel e deseja que Deus console o coração de toda a família enlutada”.

