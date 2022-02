Filho amarra o próprio pai e impede agressão à mãe em Marabá

(Foto:Reprodução) – Durante a madrugada desta sexta-feira (11), o indivíduo, Valdenir Sales de Souza, foi preso, por volta de 2h, depois de chegar a sua casa com sinais de embriaguez, e tentar espancar a própria esposa, na Folha 8, em Marabá, no sudeste do Pará.

O suspeito alcoolizado chegou à residência do casal, quebrou os móveis e partiu para cima da companheira. O filho do casal pegou uma corda, dominou e amarrou o próprio pai com uma corda. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o indivíduo imobilizado. (Com informações Debate Carajás)

Valdenir Souza foi desamarrado, mas estava bastante alterado e teve que ser algemado. O elemento foi conduzido para a 21ª Seccional Urbana, onde foi autuado, em flagrante, pelo crime de ameaça no âmbito da lei que coíbe a violência doméstica. O suspeito ficou à disposição da autoridade policial.

Jornal Folha do Progresso em 11/02/2022/16:48:43

