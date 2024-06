Vídeo: Pedestre é atropelada por cavalo em Itaituba, Pará

Momento que o cavalo passa em alta velocidade. Foto: Reprodução/Vídeo

Acidente com cavalo gera preocupação com falta de segurança; o caso aconteceu no Bairro Belas Terras.

Na última quarta-feira (19), por volta das 18h46, uma pedestre foi atropelada por um cavalo no bairro Belas Terras em Itaituba, no sudoeste do Pará. Nas imagens, é possível observar um menor de idade passando montado no cavalo em alta velocidade. O menor, sem conseguir controlar o animal, acabou atropelando uma pedestre que estava caminhando no momento. Com o forte impacto, a mulher ficou caída ao solo desacordada e mais à frente o menor caiu com o cavalo.

Ainda conforme informações de moradores, no bairro é comum crianças montadas em cavalos sem os devidos equipamentos padrão para a montaria, o que representa um grande risco para os moradores.

>CLIQUE AQUI E ASSISTA O VÍDEO NO INSTAGRAM

De acordo com informações, o cavalo se assustou com ataque de alguns cachorros que estvaam soltos na via pública, quando o cavalo saiu correndo desgovernado.

O socorro foi acionado para atender às vítimas que, após o atendimento pré-hospitalar, foram levadas para o Hospital Regional do Tapajós.

Conforme informações, a pedestre de pré-nome Arlene, esteve sangramento no ouvido, até nos olhos, mais passa bem e está se recuperando, e o menor de idade teve parte da boca machucada e seu estado é mais delicado.

Segundo informações, o proprietário do animal irá arcar com todas as despesas dos envolvidos no acidente.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/06/2024/17:37:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...