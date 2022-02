Criminoso morre após troca de tiros com a polícia, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A intervenção policial ocorreu após denúncias de furtos pela cidade e durante a tentativa de abordagem o indivíduo disparou contra os militares. O criminoso com extensa ficha criminal, incluindo crimes de tráfico de drogas, homicídio e assaltos, foi alvejado com cerca de dois tiros.

(Foto:Reprodução) – Durante a madrugada desta sexta-feira (11), o homem identificado como Giovane Bruno de Almeida Silva, mais conhecido como “Bruninho”, 24 anos, morreu após troca de tiros com a polícia, na rua Marajó com Uruará, no bairro Santana, em Santarém.

