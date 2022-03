Filho assassina o pai de 85 anos após ele negar R$ 2

O filho ficou extremamente chateado e agressivo (Foto:Divulgação/ Polícia Civil)

Assassino confesso teria ficado ‘chateado’ e por isso matou a vítima com golpes foices e faca

Um homem de 49 anos matou o próprio pai, de 85 anos, com golpes de foice e faca, após a vítima se recusar a dar R$ 2. O crime aconteceu no interior de Alagoas no sábado (26). (As informações são do Metrópoles).

O delegado da Polícia Civil, Igor Diego, disse que o homem confessou o crime e alegou ter problemas psiquiátricos.

“O crime se deu porque o filho pediu R$ 2 ao pai, que se negou a dar o dinheiro. O filho ficou extremamente chateado e agressivo, pegou a foice e a faca e desferiu vários golpes contra o pai, que foi a óbito no local, ou seja, em frente à própria casa”, afirma o delegado em um vídeo publicado na internet.

A Polícia Militar prendeu o homem e apreendeu as armas usadas no crime. Ele foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil.

