Homem destila ódio a paraenses na internet após acidente que matou 19 pessoas no Paraná

Acidente ocorreu na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná.(Foto:Reprodução)

Um homem causou revolta nas redes sociais ao fazer comentários xenofóbicos, racistas, preconceituosos e até comemorar o acidente com um ônibus de turismo que partiu de Ananindeua (PA) rumo a São José (SC), e deixou 19 vítimas fatais na segunda-feira (25).

O caso ganhou repercussão e a Polícia Civil de Santa Catarina está investigando as postagens.

O homem, identificado como Giuliano Esposto, tem 42 anos, é porteiro e morador de Santa Catarina. Nas redes sociais, ele diz morar em São Paulo. Giuliano já foi preso na Inglaterra em 2011.

Na ocasião, ele, que fez comentários racistas e xenofóbicos contra os paraenses, disse que foi vítima de preconceito na Europa. Entre os comentários, ele chegou a dizer que ficou feliz com a tragédia, desejou que todos os passageiros tivessem morrido, que paraenses “vem de outro lugar para roubar emprego de catarinenses” e se referiu aos moradores do Estado como “nariz de batata”. Xenofobia As manifestações dos responsáveis por esses perfis podem se enquadrar no crime de xenofobia que é rejeitar pessoas em razão de sua origem. O crime é previsto na lei 7716/89, com pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa.

Fonte: O Liberal

