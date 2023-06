Filho de procuradora, advogado é achado morto no quarto de apartamento

(Foto:Bruno corte 2) – Advogado Bruno Heidgger da Silva, 39, foi encontrado morto pela mãe, na manhã desta quarta-feira (14) em um edifício no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá. Vítima é filho da procuradora da Fazenda Nacional em Mato-Grosso, Eliane Moreno Heidgger.

De acordo com informações da Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para a ocorrência de corpo localizado em imóvel.

Conforme a polícia, o advogado estava em seu quarto, com aparente início de putrefação na face e sem sinais de violência. Ele foi encontrado pela mãe que estranhou o fato dele não ter saído do quarto.

Além de advogado, Bruno era piloto de kart

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.

Em nota a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso (OAB-MT) lamentou a morte do advogado:

O velório e o sepultamento serão realizados somente após os procedimentos fúnebres iniciais, em decorrência de ter sido um falecimento inesperado e a causa ainda estar sendo identificada.

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso (OAB-MT) vem neste momento de dor expressar extremo pesar e condolências aos familiares e amigos do jovem advogado, desejando resiliência e muita força.

Ajuda

Uma das portas para ser ouvido é o Centro de Valorização da Vida (CVV), que realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio. O CVV atende voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por meio do telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

