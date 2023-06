Municípios do Pará recebem quase R$ 2 milhões para apoio a imigrantes e refugiados

De acordo com o governo federal, cada município deverá apresentar um plano de ação no prazo de 30 dias (Arquivo / O Liberal)

Portaria libera, no total, R$ 8,9 milhões para 15 municípios de 10 Estados

Dois municípios paraenses, Belém e Santarém, vão receber R$ 1,92 milhão para ações socioassistenciais aos imigrantes e refugiados. Os valores foram publicados em portaria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, nesta sexta-feira (16). O texto libera, no total, R$ 8,9 milhões para 15 municípios de 10 Estados. A capital paraense fica com a maior fatia entre os Estados, somando um aporte de R$ 1,44 milhão, enquanto Santarém receberá R$ 480 mil.

O Painel Interativo sobre Refúgio no Brasil, mantido pela Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), aponta que o Brasil tem, atualmente, 65.811 pessoas reconhecidas nessa condição e pouco mais de 155 mil pedidos em análise. O repasse emergencial de recursos federais será para atendimento de 3.738 pessoas interiorizadas pelos programas de acolhimento ou por demanda espontânea.

Os recursos do Fundo Nacional de Assistência Social servirão para seis meses de atendimento, ao longo deste ano, e foram distribuídos conforme o volume de pessoas que cada município acolheu ou acolherá. O objetivo é custear o programa de trabalho e o atendimento das necessidades dos imigrantes e refugiados e suas famílias, em situação de vulnerabilidade e risco.

A portaria dispõe que cada município deverá apresentar um plano de ação no prazo de 30 dias – caso contrário, o recurso será recolhido pela União. Já a prestação de contas será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de assistência social das cidades.

Veja a lista completa de cidades e valores a serem recebidos

Belém (PA): R$ 1.440.000

Pacaraima (RR): R$ 1.200.000

Chapecó (SC): R$ 1.200.000

São Miguel do Oeste (SC): R$ 720.000

Maceió (AL): R$ 720.000

Assis Brasil (AC): R$ 720.000

Itapiranga (SC): R$ 636.000

Santarém (PA): R$ 480.000

São José de Ribamar (MA): R$ 432.000

Esteio (RS): R$ 432.000

Juiz de Fora (MG): R$ 304.800

Santo Antônio de Jesus (BA): R$ 228.000

São Lourenço do Oeste (SC): R$ 168.000

Lindóia do Sul (SC): R$ 168.000

Vitória (ES): R$ 122.400

Fonte: O Libera e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/15:39:27

Notícias gratuitas no celular1

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...