Filho do governador Helder Barbalho é o novo diretor do Remo, anuncia presidente Tonhão

Helder Filho comandará a juventude azulina, nova diretoria criada pela atual gestão do clube – (Foto:Caio Maia/ O Liberal).

Helder Filho é o diretor da ‘Juventude Azulina’, cargo próximo à presidência do Remo

Durante a entrevista coletiva de apresentação do técnico Ricardo Catalá, o presidente do Remo, Tonhão, nomeou Hélder Filho, filho do governador do Pará, Helder Barbalho, como novo dirigente do clube. Ele fará parte da “Juventude Azulina”, diretoria que estará ligada à presidência do clube.

“Queria agradecer que durante esse triênio queremos manter com vocês da imprensa uma boa relação. Tenho que fazer duas apresentações. A primeira é o treinador, Ricardo Catalá, que não precisa de muitas apresentações. Quero apresentar também o Helder Filho, que vai ser o diretor da juventude azulina, ligada à presidência e departamento de futebol”, disse, Tonhão.

Apaixonado pelo Remo, assim como o pai, Helder Filho tem 16 anos e é um torcedor presente nos estádios em dias de jogos do Leão Azul. O jovem diretor azulino esteve na no último domingo (12), no Ginásio Serra Freire, em Belém, acompanhando a eleição do clube remista e fez campanha para o Tonhão.

Em conversa com a imprensa, Helder Filho disse que terá um papel de “liderança” dentro das torcidas jovens do clube. Segundo ele, na nova função, ele deve reunir com torcedores para definir o posicionamento social do clube e das arquibancadas.

“O meu papel no clube é um papel de reunir com lideranças, tanto dentro como de fora do clube e poder fazer essa parte do social. Desde muito novo sempre fui muito ligado ao futebol. No momento que o Tonhão me ligou e falou que tinha uma proposta pra mim, eu aceitei, mas coloquei como condição que não queria receber nada do clube. Eu estou aqui puramente por amor e devoção ao Remo. Minha única finalidade aqui é poder ajudar o clube. Poder cumprir e alcançar às metas. E a meta do clube é, obviamente, o acesso sempre”, disse o novo dirigente.

O Remo já teve no início dos anos 2000 a “Juventude Azulina”, liderada por jovens empresários que buscavam mudanças estatuárias e melhorias para o clube.

Fonte:Fábio Will/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/11/2023/07:43:55

