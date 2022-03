Filho do maior ladrão de carretas de MT é preso em tentativa de roubo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

(Foto: Reprodução) – A Polícia Militar prendeu na madrugada desta quarta-feira (23) Leandro Nascimento da Costa, de 21 anos de idade, filho de Antônio José da Costa, conhecido como Cabecinha, e considerado um dos maiores ladrões de carretas e cargas do centro-oeste e o maior de Mato Grosso. Leandro planejava, junto com outros três homens de 17, 23 e 42 anos, o roubo de um caminhão e uma carga nesta madrugada às margens da Rodovia dos Imigrantes em Várzea Grande, Região Metropolitana de Cuiabá. (A informação é da Gazeta Digital)

