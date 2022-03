Ensino superior: procura por EAD na área da saúde supera cursos presenciais

Dos mais de 3,7 milhões de novas matrículas, mais de 2 milhões foram para cursos a distância

As matrículas em cursos de graduação na área da saúde aumentaram em 2020, na modalidade a distância (EAD) e presencial, conforme apontou o levantamento mais recente do Observatório do Ensino Superior: análise dos microdados do Censo da Educação Superior 2020. Dentre os cursos mais buscados, farmácia liderou as matrículas.

O levantamento ressalta que em 2020 os iniciantes nos cursos a distância ultrapassaram os calouros nos cursos presenciais, assim, dos mais de 3,7 milhões de novas matrículas em instituições públicas e privadas, mais de 2 milhões (53,4%) foram para cursos a distância e 1,7 milhão (46,6%) para os presenciais.

Apesar dos impactos na educação durante o ápice da pandemia em 2020, mais de 8,6 milhões de matrículas foram registradas no ensino superior, representando crescimento de 0,9%. “Essa tendência foi acelerada pela pandemia, na medida em que a sociedade tomou mais conhecimento dos chamados heróis da linha de frente e percebeu a necessidade de mais e melhores profissionais de saúde”, destaca o diretor presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), Celso Niskier.

“Acredito que vamos construir um modelo de EAD que seja bom para o país, por causa da flexibilidade, da acessibilidade que proporciona, e que garanta os padrões de qualidade exigidos”, enfatiza o diretor da Abmes. Em relação aos cursos de saúde, ele ressalta que defende as atividades presenciais e as práticas, que não é a favor de um curso 100% a distância.

Cursos EAD mais procurados em 2020

Farmácia, com crescimento de 416% Biomedicina, com aumento de 190% Nutrição, com aumento de 70,5% Enfermagem, com aumento de 30,4%

Cursos presenciais mais procurados em 2020

Psicologia, com aumento de 7,6% nas matrículas Medicina veterinária, com aumento de 6,9% Medicina, com aumento de 4,1% Odontologia, com aumento de 0,5% Biomedicina, com aumento de 2,1%

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...