Filho é preso por agressão após espancar a mãe idosa de 70 anos

O agressor já possui um histórico criminal com passagem pela polícia pelo mesmo crime.

Na noite do dia 23 de janeiro, um homem de 50 anos foi preso em flagrante em Nazaré, no município de Lagoa de São Francisco, no Piauí, com base na Lei Maria da Penha, após uma denúncia anônima afirmar que ele estava agredindo a própria mãe, uma idosa de 70 anos, com chutes e socos na cabeça. O suspeito estava visivelmente embriagado, segundo informações dadas pela corporação que realizou o atendimento.

Diante da situação, os agentes deram voz de prisão e o conduziram à delegacia mais próxima. Já a idosa passa bem e recebeu os primeiros socorros ainda no local.

Segundo as autoridades, este não seria o primeiro episódio envolvendo agressão por parte do homem, uma vez que foi constatado uma extensa ficha criminal pelo mesmo crime. A motivação, conforme as investigações, apontaram que o homem agredia a idosa porque queria que ela saísse da casa onde moram e deixasse o imóvel para ele.

