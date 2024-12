Fluminense empata com o Athletico e se mantém fora do Z4

Tudo igual na Arena da Baixada | Foto: Lucas Merçon / Fluminense

Athletico-PR e Fluminense empatam por 1 a 1 na 36ª rodada do Brasileirão 2024, em jogo decisivo na luta contra o rebaixamento. Confira os detalhes!

O Brasileirão 2024 está chegando ao fim e logo teremos a definição do campeão, classificados à Libertadores e Sul-Americana, além dos rebaixados. Quem você acha que vai para estes seletos grupos?

A parte debaixo da classificação é a mais tensa. Athletico-PR, Juventude, Fluminense, Criciúma e Bragantino brigam para escapar do Z-4. E hoje tivemos um duelo direto.

Athletico e Fluminense empataram por 1 a 1 neste domingo (01), em jogo válido pela 36ª rodada e pela fuga da zona de rebaixamento. Apesar de perder um pênalti, o Fluminense conquistou o empate.

Os gols do confronto foram marcados por Belezi, para o Athletico, e Arias, pelo Fluminense. Com o empate, o time do Paraná subiu para a 14ª posição e assumiu 42 pontos. O Fluminense se mantém na luta contra o Z4, com 39 pontos e na 16ª colocação, à frente do Red Bull Bragantino pelo número de vitórias.

O Athletico recebe o Braga e o Fluminense espera pelo Cuiabá em casa, na próxima rodada. Os dois confrontos acontecem na quinta-feira (05), às 20h (de Brasília).

COMO FOI O JOGO:

Na primeira etapa, Mycael foi o destaque do jogo e salvou o Athletico em várias oportunidades. O Athletico abriu o placar muito cedo no confronto e criou poucas oportunidades além da convertida. Já o Fluminense criou algumas chances mais perigosas, mas o goleiro dos donos da casa fez três grandes defesas para evitar o empate, incluindo no pênalti batido por Arias.

No segundo tempo, a entrada de Ganso mudou o jogo e levou ao empate do Fluminense. O Athletico acabou recuando com a vitória parcial na primeira etapa. O meia do Fluminense entrou e deu bela assistência para o gol que empatou o confronto.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/10:17:55

