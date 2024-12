Abertas inscrições gratuitas para Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI)

Ufopa Unidade Tapajós | Foto: Sinfra

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) abriu o prazo de inscrição para o Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI) 2025 . As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente pela Internet , no período de 2 a 12 de dezembro de 2024. O processo seletivo consiste de uma prova escrita de redação em língua portuguesa e entrevista. A prova e a entrevista serão realizadas em 5 de janeiro e 27 de janeiro de 2025, respectivamente.

O PSEI 2025 ofertará 151 vagas para os cursos de graduação oferecidos pela Ufopa, sendo 129 vagas para os cursos ofertados para o Campus Santarém e 22 vagas para os campi regionais, distribuídas entre os municípios de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. Desse total, 50 vagas estão dentro da recém-criada Licenciatura Intercultural Indígena, ofertada pelo Instituto de Formação Interdisciplinar e Intercultural (IFII), além de duas vagas para o curso de Medicina do Instituto de Saúde Coletiva (ISCO) e mais duas vagas para o curso de Agronomia do Campus Monte Alegre.

O PSEI deste ano é regido pelo edital nº 002/2024 . A previsão de divulgação do resultado final é 7 de fevereiro de 2025.

Os candidatos poderão realizar a prova do PSEI 2025 nos seguintes municípios: Alenquer, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná e Santarém, devendo o candidato indicar no ato de inscrição o local de realização de prova.

No processo de inscrição, o candidato deve preencher o formulário eletrônico de solicitação de inscrição, seguindo as instruções, e anexar os documentos solicitados, entre eles a Declaração de Autorreconhecimento e Pertencimento .

No ato da inscrição no PSEI 2025, o candidato deverá, obrigatoriamente, indicar a ordem de preferência de ocupação de vaga no curso, e poderá ainda indicar mais três opções, dentre os cursos oferecidos no processo seletivo, de acordo com as opções previstas no edital.

Inclusão regional – A Ufopa adotará no PSEI 2025 o argumento de inclusão regional como forma de estimular o acesso de candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas nos municípios que compõem a área de abrangência da Ufopa, conforme disposto no artigo 4º da Resolução nº 434/2024-Consepe, de 29 de novembro 2024.

O argumento de inclusão regional será um acréscimo de 20% (vinte por cento) na nota do candidato nos processos seletivos regulares e especiais realizados pela instituição. Para fins de concessão do acréscimo, serão considerados os candidatos que tenham cursado o ensino médio integralmente em estabelecimentos de ensino nos municípios que compõem a área de abrangência da Ufopa, que são: Santarém, Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Oriximiná, Óbidos, Almerim, Aveiro, Belterra, Curuá, Faro, Jacareacanga, Novo Progresso, Mojuí dos Campos, Placas, Prainha, Rurópolis, Terra Santa, Trairão e Uruará. Também serão contemplados com o bônus de 20% (vinte por cento) os candidatos que concluíram o ensino médio por meio de exames de proficiência, sendo necessária a comprovação, para habilitação ao vínculo institucional, de que os candidatos residiram em municípios da área de abrangência da Ufopa no período de outubro de 2021 a outubro de 2024.

Plantão de informações – O candidato em Santarém poderá obter informações na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen), localizada na Unidade Tapajós, Rua Vera Paz, s/nº – Salé, Bloco Modular Tapajós II, sala 349, Santarém (Pará), telefone (93) 2101-6538, pelo e-mail psei@ufopa.edu.br , ou na página www.ufopa.edu.br/proen . Para os candidatos de fora da sede (Santarém), será possível buscar informações nos municípios abaixo relacionados:

Campus Alenquer

Endereço: Travessa Beatriz do Valle, s/nº, Bairro Independência, Alenquer (PA), telefone (93) 99179 2980, e-mail alenquer@ufopa.edu.br

Campus Itaituba

Endereço: Rua Universitária, s/nº, Bairro Maria Madalena, Itaituba (PA), telefone (93) 99145-7385, e-mail itaituba@ufopa.edu.br

Campus Juruti

Endereço: Rua Vereador José de Sousa Andrade, 98, Bairro São Marcos (perto da Escola Municipal Maria Lúcia), Juruti (PA), telefone (93) 99145-8674, e-mail juruti@ufopa.edu.br

Campus Monte Alegre

Endereço: Travessa Major Francisco Mariano, s/nº, Bairro Cidade Alta, Monte Alegre (PA), telefone (93) 99147-6775, e-mail montealegre@ufopa.edu.br

Campus Óbidos

Endereço: Avenida Prefeito Nelson Souza, s/nº, Bairro Perpétuo Socorro, Óbidos (PA), telefone (93) 99147-7223, e-mail obidos@ufopa.edu.br

Campus Oriximiná

Endereço: Rodovia PA 254, nº 257, Bairro Santíssimo, Oriximiná (PA), telefone (93) 99147-8309, e-mail oriximina@ufopa.edu.br

Município de Jacareacanga

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SEMECD): Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, s/n, Bairro Santíssimo, Jacareacanga (PA), e-mail semecdeduca@gmail.com

Serviço: Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ) 2025 da Ufopa

Inscrição: 2 a 12 de dezembro de 2024

Resultado das inscrições homologadas: 18 de dezembro de 2024

Recursos sobre homologação de inscrição: 19 a 20 de dezembro de 2024

Cartão de Confirmação de Inscrição: a partir de 2 de janeiro de 2025

Prova de redação Língua Portuguesa: 5 de janeiro de 2025

Publicação do resultado preliminar da prova: 15 de janeiro 2025

Recursos sobre o resultado da prova: 16 a 17 de janeiro de 2025

Publicação do resultado dos recursos sobre a prova: 22 de janeiro de 2025

Resultado final do PSEQ 2025: 7 de fevereiro de 2025

Início das aulas: 3 de abril de 2025

Confira:

