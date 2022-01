Filho mata o próprio pai e morre em confronto com a polícia, no Pará

(Foto: Reprodução) – Pedro Amadeu de Souza e Silva, de 35 anos, teria assassinado o próprio pai na madrugada de terça-feira (11) na área rural de Ourilândia do Norte.

Após o crime o suspeito fugiu, mas morreu horas depois em confronto com policiais, que estavam à procura. As informações são do site Confirma Notícia

Segundo informações, por volta das 3h da madrugada de terça-feira, Pedro teve um surto psicótico e, duas horas depois, matou o pai Amadeu Oliveira da Silva, de 59 anos, com um tiro de espingarda. O crime aconteceu na propriedade rural da família, entre os distritos de Campinho e Fogão Queimado.

Por volta das 7h o suspeito fugiu de Ourilândia, mas antes teria dito que voltaria para matar os demais familiares: a mãe e os irmãos. A Polícia Civil em conjunto com Polícia Militar de Ourilândia do Norte, Tucumã e Xinguara, por meio do GTO, foram informadas do crime e logo iniciaram as buscas onde localizaram Pedro, por volta das 20h, em uma área de mata na vicinal Tupanci, área rural do município vizinho, Bannach.

Pedro ameaçou os policiais com uma espingarda, apontando a arma em direção aos agentes, que fizeram dois disparos contra o suspeito, que foi atingindo no peito. Ele ainda chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Bannach, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o suspeito foi encontrada a espingarda, que pode ter sido a utilizada para matar o próprio pai, e uma faca. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Jornal Folha do Progresso em 12/01/2022/17:44:53

