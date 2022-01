Ditranp convoca Motoristas de aplicativos,Taxistas e Moto-Taxistas para regularizar

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Diretor Geral de Trânsito de Novo Progresso, Ismael Coelho da Silva enviou nota ao Jornal Folha do Progresso para divulgar a convocação. Ismael, destaca que a medida é importante para assegurar mais qualidade e segurança na prestação do serviço para motoristas e usuários.

A não legalização implica em infração gravíssima, multa e remoção do veículo, de acordo com o artigo 231 do Código Brasileiro de Trânsito, parágrafo VIII. A fiscalização é realizada pela Divisão de Trânsito Municipal.

