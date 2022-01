Garota de 13 anos faz o próprio parto após ser estuprada

(Reprodução/ RICtv) – Inicialmente, a ocorrência se tratava de uma bebê abandonada (Foto:Reprodução/ RICtv)

Uma adolescente de 13 anos de idade realizou o próprio parto sozinha, nessa segunda-feira (10). A menina relatou ter ficado grávida após ser estuprada, sem que ninguém soubesse. As informações são do portal Metrópoles.

O caso aconteceu na cidade de Araucária, região metropolitana de Curitiba e, inicialmente, a ocorrência se tratava de uma bebê abandonada. Mais tarde, no entanto, depois de entregar a criança ao pai dela, a menina relatou ter ficado grávida após ser estuprada, sem que ninguém soubesse. Foi então que o homem descobriu ser avô da recém-nascida.

O pai da adolescente conversou com a reportagem da RIC Mais, do Paraná, a respeito da situação. Ele preferiu não se identificar. Na conversa, o homem explicou que a filha chegou com a criança limpa e disse tê-la encontrada abandonada perto da casa em que vivem. Segundo contou, ao explicar para a filha que acionaria a polícia, a menina pediu para ficar com a criança.

Ela contou ter sido arrastada por um homem de 30 anos, que trabalhava nas proximidades da casa dela, e sido violentada. A garota ainda disse ter sido ameaçada pelo suspeito, que teria a intimidado para que não contasse nada sobre o crime para os familiares. O homem não mora mais na cidade.

Por meio de nota, a Polícia Civil do Paraná explica que está investigando o caso, realizando diligências para esclarecer o fato. Ainda segundo a corporação, testemunhas devem ser ouvidas ao longo dos próximos dias.

