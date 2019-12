Filho mata pai a golpes de foice em Baião, nordeste do Pará

Testemunha informou que autor e vítima teria discutido antes do crime.

Um homem foi preso no domingo (1º) acusado de ter matado o próprio pai em Baião, nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, Ronaldo Nunes Borges teria se desentendido com o seu Raimundo Borges e o matou com golpes de foice.

O crime aconteceu na vila de Anilzinho, zona rural de Baião. De acordo com as investigações da polícia, uma briga entre Ronaldo e Raimundo, envolvendo os demais irmãos. Segundo Odivalna Maria Nunes Borges, filha da vítima, Ronaldo chegou na casa da mãe e apresentou desequilíbrio. O acusado começou a jurar de morte as pessoas que estavam na casa. Mas ela acabou saindo da residência e foi informada no dia seguinte, segunda-feira (2), pelo sobrinho que Ronaldo havia matado Raimundo Borges.

As Polícias de Baião e Tucuruí foram acionadas e chegaram ao local, onde constataram a morte de Raimundo Borges com golpes de arma branca. o Instituto Médico Legal foi acionado para remoção do corpo. O caso foi registrado da delegacia de Tucuruí.

