Agricultor pintou o cão com listras de tigre para afugentar invasores

Ele usou tinta de cabelo para transformar o animal e manter a sua plantação(Foto:Reprodução)

Um agricultor em um vilarejo da Índia pintou o seu cão com listras pretas para que ele ficasse parecido com um tigre de Bengala, com o objetivo de afugentar macacos de sua plantação.

De acordo com o jornal “Deccan Herald”, o agricultor transformou o cão em um “espantalho móvel”.

Srikanta Gowda também fantasiou uma boneca de tigre e a colocou no meio da plantação. A medida se mostrou ineficaz a longo prazo. Foi aí que o agricultor resolveu pintar o cão, usando tinta de cabelo. As listras felinas duram até um mês. Ele disse que o resultado foi bem satisfatório.

com informações do Extra

02.12.19 17h38

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...