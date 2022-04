Caçadores desaparecem em Terra Indígen, no sudoeste do Pará

Policial militar conversa com alguns indígenas do local — Foto: Reprodução/Redes sociais

Três homens desapareceram na área da Terra Indígena Parakanã. Polícia Federal deslocou uma equipe para o local.

Três homens desapareceram na área da Terra Indígena Parakanã, localizada a cerca de 30 km da sede do município de Novo Repartimento, no sudoeste do Pará. Segundo o Ministério Público Federal, os três homens teriam entrado na área para caçar. O desaparecimento ocorreu no último domingo (24).

O MPF informou que “moradores da região, armados, teriam ido até o território Parakanã para acusar os indígenas de serem responsáveis pelo desaparecimento”.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais registrou o momento em que um policial militar, que se identifica como sargento, negociando com alguns indígenas.

“A gente entende o sentimento de vocês e até eles entenderem que entraram na casa de vocês sem a devida permissão. Eles cometeram um crime invadindo a área de vocês, mas quero que vocês entendam que mantendo eles em cárcere, vocês também estão cometendo um crime”, afirma o PM durante o vídeo.

Um trecho da rodovia Transamazônica chegou a ser bloqueado nesta segunda-feira (26), por familiares dos desaparecidos, para pedir providências sobre o caso.

De acordo com o MPF, “os indígenas estão apoiando o Corpo de Bombeiros nas buscas pelos desaparecidos”. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil confirmou que uma “guarnição está na reserva indígena do Parakanã”.

A Polícia Federal disse que “foi deslocado um efetivo para realização de trabalhos de Polícia Judiciária da União, prestar apoio necessário na localidade, bem como minimizar a possibilidade de ocorrência de conflito”.

O MPF também disse que está em contato com a Fundação Nacional do Índio (Funai), a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar “para que sejam tomadas as medidas necessárias, tanto para localizar os homens, quanto para evitar conflitos entre indígenas e não indígenas”.

Jornal Folha do Progresso em 26/04/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...