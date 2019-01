Filhotes de cachorro-vinagre são resgatados em Altamira, Pará

“Nós já estamos com a Fundação Zoobotânica de Brasília interessada em receber esses dois indivíduos, pra que depois junto com o Centro Nacional de Carnívoros eles possam ser destinados para centros de reprodução para que seja evitada a extinção dessa espécie”, conclui Aluísio Ferreira, gerente de meio ambiente da Norte Energia.

Durante o tratamento o contato dos animais com pessoas é limitado, pois, diante da presença humana os filhotes sofrem estresse e desenvolvem doenças. Os filhotes devem no Centro de Estudos Ambientais até o próximo mês de agosto, quando o Ibama deverá decidir sobre o destino dos animais.

Os filhotes recebem atendimento de uma equipe de profissionais, além de alimentação balanceada a base de carnes, ração canina e frutas duas vezes por dia. “Chegaram razoavelmente bem, com um histórico corporal bem, somente um com quadro de diarréia que logo foi resolvido”, disse Amanda Souza Cruz, veterinária.

O macho e a fêmea de apenas três meses foram levados para receberem atendimento no Centro de Estudos Ambientais da Norte Energia, que fica na área da usina de Belo Monte, em Vitória do Xingu.

