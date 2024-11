Fim da escala 6×1: manifestantes fazem ato em ruas e dentro de shopping de Belém

Manifestantes protestam pelo fim da escala 6×1 com faixas e cartazes. — Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal

Protesto iniciou na praça do Operário e seguiu até a avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto, na capital paraense, onde terminou dentro de shopping.

Manifestantes protestaram em ruas e dentro de um shopping de Belém para reivindicar o fim da escala 6×1. O protesto aconteceu nesta sexta-feira (15).

O ato reuniu rodoviários, representantes de sindicatos, entidades sociais e sociedade civil, que pediam pelo fim da escala 6×1 cumprida pelos trabalhadores brasileiros.

Com cartazes contendo frases como “escala 6×1 é desumana” e “trabalhar para viver e não viver para trabalhar”, os manifestantes sairam da Praça do Operário, no bairro São Brás, e percorreram ruas, passando pela avenida Governador José Malcher, seguindo até a avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Reduto.

Depois, eles ocuparam a entrada principal de um shopping que fica na Doca, impediram a entrada de clientes e depois entraram no estabelecimento, onde com palavras de ordem, seguiram pelos corredores, acompanhados pelos seguranças do shopping.

A PM foi acionada e também acompanhou a manifestação. Em nota, o shopping Boulevard informou que o espaço é privado de visitação pública e que por isso, não aceita manifestações para preservar o bem estar de todos. Ainda segundo o shopping, ps manifestantes foram alertados e deixaram o local sem provocar danos.

Na atual escala de trabalho, profissionais trabalham 6 dias na semana e folgam 1. A reinvindicação também pede a aceitação da escala 4×3, onde seriam quatro dias trabalhados e três de folga.

Segundo a organização do evento, a proposta de emenda à constituição feita pela deputada federal Érika Hilton (Psol-SP) já conseguiu 170 assinaturas para começar a tramitação no congresso nacional. Protestos em defesa da PEC foram convocados por movimentos sociais em todo Brasil durante o feriado da Proclamação da República.

Fonte: g1 Pará e TV Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/11/2024/11:15:32

