Fim das filas: veja como usar o PIX para sacar o auxílio emergencial

Com uma Chave Pix já cadastrada é só acessar o app Caixa Tem; clicar em “Pix – Pagamentos instantâneos”; selecionar a opção “Pagar”; escolher pagar ou transferir via Chave Pix, selecionar o o tipo de Chave Pix que você tem cadastrada na sua outra conta; e, por fim, colar ou digitar a Chave Pix que vai receber a transferência.

O primeiro passo é cadastrar uma chave Pix no aplicativo da Caixa. O processo é bem simples e basta escolher o tipo de chave (CPF ou CNPJ), e-mail, número de celular, ou número aleatório e selecionar a opção “Cadastrar chaves selecionadas“. Em seguida, será necessário digitar a senha do Caixa Tem e clicar em “Avançar“.

Você recebe o auxílio emergencial? Sabia que, a partir de agora, você não precisa mais esperar dois ou três dias para compensar um boleto em outro banco ou ainda pagar taxas para fazer TEDs. Com o PIX, sistema de pagamentos instantâneos, o usuário pode utilizar o aplicativo Caixa Tem. As informações são do portal Edital Concursos Brasil.

