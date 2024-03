Robô humanoide é acusado de assediar jornalista na Arábia Saudita; vídeo

Robô humanoide tenta apalpar repórter na Arabia Saudita. (Foto:Reprodução/X)

O robô Muhammad foi apresentado na feira de tecnologia DeepFest e é comandado por inteligência artificial.

Um incidente inusitado e constrangedor chamou a atenção durante a feira de tecnologia DeepFest, realizada em Riade, na Arábia Saudita. Um robô humanoide, chamado Muhammad, teria importunado uma jornalista. No vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver o momento em que Muhammad tenta “apalpar” a repórter enquanto ela fala ao microfone. A situação causou indignação entre muitos usuários, que questionaram a programação do robô e o acusaram de assédio.

A repórter Rawya Kassem foi interrompida com o robô estendendo os braços e parecendo querer tocá-la inadequadamente. Um vídeo de sete segundos gravou a situação em que a mulher parece barrar os movimentos de Muhammad. Ela ainda pede para que a situação não se repita. Assista o vídeo a seguir.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1 — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 6, 2024

