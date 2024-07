FIM DE SEMANA – Dois atropelados por camionete, morador de rua é encontrado morto e homem se joga para morrer na BR- 163 em Novo Progresso

Fim de semana desastroso com quatro mortes foi registrado na cidade de Novo Progresso-PÁ. (Foto:Reprodução Jornal Folha do Progresso)

No sábado dia 13 de julho de 2024, uma motocicleta com passageiros acabou colidindo com uma camionete na BR-163, nas proximidades do bairro Aeroporto (distante 9,5 km de Novo Progresso). Conforme relatos de testemunhas a motocicleta saiu da vicinal e colidiu com uma caminhonete Toyota Hilux de cor branca; a motocicleta ficou presa na frente da camionete e foi arrastada por alguns metros, as vítimas foram lançadas ao chão. Os socorristas da Via-Brasil-BR 163, fizeram atendimento de emergência e socorreram as vítimas que morreram a caminho do Hospital; As vítimas foram identificadas sendo Edson Correa e Adriano Dias, ambos moradores de Novo Progresso.

Domingo dia 14 de Julho de 2024, um morador de Novo Progresso que estava animado dançando no Torneio de Pesca que aconteceu na Praia do Jamanixm, acabou morrendo após ter se jogado em frente de veículo que trafegava na BR-163 no perímetro urbano de Novo Progresso. O acidente ocorreu no domingo (14), por volta das 19h, na BR 163. Segundo informações, o homem conhecido como “Melancia” teria atravessado o canteiro central da rodovia correndo, e se jogou na frente de um veículo Fiat Strada Vermelho. Ele veio a óbito no local. Algumas horas antes do ocorrido, estava dançando no festival de pesca que aconteceu na Praia da Liberdade.

Segunda-feira, 15 de julho de 2024, um homem (morador de rua) foi encontrado morto por populares que chamaram a polícia militar. Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, a vítima era conhecida como matogrossense, morador de rua e estava alojado em onde funcionava uma auto elétrica na rua Medianeira no bairro Pires de Lima. Os policiais militares não constataram nenhum tipo de violência no corpo da vitima. A Funerária Planeta Pax fez remoção do corpo e o deixou no Hospital Municipal para exames. Os casos relatados devem ser investigados pela polícia civil de Novo Progresso.(assista ao vídeo abaixo)

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/07/2024/17:11:35

