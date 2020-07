Piloto sequestrado durante roubo de avião é solto em pista de garimpo

(Foto:Reprodução) – De acordo com as primeiras informações, homem teria sido deixado por criminosos em uma pista no Garimpo Boa Esperança próximo do distrito de Moraes Almeida em Itaituba.

Foi localizado, na tarde desta segunda-feira (27), o piloto sequestrado durante o roubo a uma aeronave, monomotor, de prefixo PT-JMQ em Itaituba.

Ainda conforme informações o piloto sequestrado teve avião fretado por três homens, que teria destino próximo com 40 minutos de voo – após decolagem o piloto desapareceu não deu mais notícias, amigos postaram o desparecimento do comandante Bolacha nas rede s sociais como suposto sequestro.

Versão do Piloto

O Piloto José Edson Gomes de Souza Junior, de 53 anos, popular comandante “Bolacha”, explicou que fretou aeronave para três homens desconhecido, e decolou por volta das 8h30mn, com previsão de chegada ao destino final, garimpo do Cuiu-Cuiu, os sequestradores obrigaram trocar a rota, eles pousaram na pista do Garimpo Boa Esperança e me deixaram para seguir viagem.

Áudio divulgado pelo piloto Bolacha

“Mano ta tudo bem, Graças a Deus ,Deus é maravilhoso, Misericordioso,terão outra graça da misericórdia dele na minha vida, divulgou’.

Segundo ainda Comandante Bolacha , os bandidos levaram o avião, que tinham pouco combustível, devem abastecer em algum luga , eles seguiram par ao Mtato grosso.,concluiu.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...