Final de governo melancólico: Empresas privadas mantém Rodoviária de Itaituba

(Foto: Reprodução) – Terminal Rodoviário está sendo mantido pelas empresas privadas

O que poderia ser um final de oito anos de mandato de prefeito, fechar com chave de ouro, está se tornando melancólico. Assim encerrou os últimos meses de governo do prefeito municipal de Itaituba VALMIR CLIMACO DE AGUIAR.

Entre os problemas enfrentados pelo novo gestor, Nicodemos Aguiar, está o Terminal Rodoviário de Itaituba. Desde a inauguração, o Terminal era administrado pela Prefeitura Municipal de Itaituba, que pagava os funcionários. Logo após as eleições, o ex-prefeito Valmir Clímaco de Aguiar mandou demitir os três funcionários que prestavam serviço no terminal. Com isso, o Terminal ficou sem sua manutenção.

Os representantes das empresas procuraram na época o então gestor que se recusou a contratar os funcionários. Para não parar de funcionar e ter serviço de limpeza e manutenção naquele logradouro público municipal, as empresas contrataram os mesmos funcionários demitidos pelo Município para trabalhar.

Hoje, apesar das empresas pagarem aluguel, alvará de funcionamento e taxa de embarque, quem paga os funcionários do Terminal são as empresas que operam no terminal. Buburé, Quaresma, Ouro e Prata, Xavante e outras.

É lamentável que isto esteja acontecendo com este logradouro público municipal. Deveria ser mantido pelo Poder Público e quem está mantendo é a iniciativa privada, que já paga inúmeros impostos.

Fonte: Jeferson Miranda – Portal Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/01/2025/09:00:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...