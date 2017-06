Carreta que transportava duas carregadeiras tomba na BR-163 em Nova Mutum

De acordo com a assessoria da empresa, a Volvo seguia sentido Cuiabá quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu de pista e acabou tombando na faixa de domínio. As carregadeiras pararam a cerca de 15 metros da pista. O cavalo mecânico ficou na lateral.

A carreta Volvo branca que transportava duas pás-carregadeiras saiu da pista e tombou, no quilômetro 577, nas proximidades de Nova Mutum, esta manhã. O carreteiro teve ferimentos leves e foi atendido no local, por uma equipe de resgate da concessionária que administra a BR-163 e não precisou ser levado ao hospital

You May Also Like