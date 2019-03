Foragido é preso transportando 500 kg de ‘Skank’ em lancha afundada no Rio Amazonas

O traficante manauara, José Francisco dos Anjos Rodrigues, guardava uma lancha com a droga. A embarcação afundou em um banco de areia no rio Amazonas.

as primeiras horas do domingo (27), a equipe do Núcleo de Apoio à Investigação do Oeste do Pará (NAI-w), prendeu em flagrante o traficante manauara José Francisco dos Anjos Rodrigues, 30 anos, que guardava uma lancha com 500 quilos da droga conhecida como ‘Skank’.

Informações de comunitários, repassadas à polícia, davam conta de que uma lancha havia afundado, após bater num banco de areia, no canal da lancha, no dia 23 de maio, com quatro pessoas. Segundo os moradores, três pessoas foram socorridas por outra lancha, ficando apenas José Francisco dos Anjos no local.

Os moradores acharam estranho, pois ninguém tentou pedir apoio à comunidade, então resolveram informar o caso à polícia, que fez diligências ao local e descobriu que Francisco dos Anjos guardava a lancha, e aguardava por um resgate. Segundo a polícia, ele acabou confessando o crime.

A lancha afundou em um banco de areio no Rio Amazonas. Segundo a polícia, a droga foi retirada da embarcação e repassada a outra lancha rumo à Belém. O traficante foi preso no local em que guardava a lancha afundada, na comunidade de Bom Vento, no Rio Amazonas.

A prisão em flagrante foi homologada pelo juiz Gabriel Veloso, que converteu a prisão em Preventiva, ao verificar que o homem estava foragido, há 15 dias, do Sistema Penitenciário do Amazonas.

