Fiscais ambientas e Força Nacional entram em confronto com garimpeiros em garimpo ilegal em Pontes e Lacerda -Mato Grosso

(Foto: ciopaer mt)- A equipe do corpo de Bombeiros Militar (8CIBM) se deslocou até a região rural do município de Pontes e Lacerda, especificamente na área conhecida como “Bananal” na manhã desta quarta-feira (21) para fornecer apoio a uma equipe da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER) na a retirada de uma vítima em óbito em um local de difícil acesso.

A situação ocorreu devido a uma ação policial, na qual um grupo invadiu uma área de mineração, resultando em confronto com as forças policiais. Durante o tumulto, um dos garimpeiros caiu em uma área de morro, possivelmente vindo a óbito. A região onde ocorreu o incidente apresentava buracos devido à extração mineral no alto do morro, o qual tinha um precipício íngreme, com muitas pedras soltas.

Segundo relatos, durante o confronto, o garimpeiro se lançou na ribanceira e não conseguiu se segurar, vindo a cair. A vítima foi localizada por volta das 9h30, quase no final da ribanceira, já aparentemente sem vida, apresentando múltiplas fraturas e lesões.

Após a localização, o corpo foi cuidadosamente amarrado em uma prancha rígida e uma maca SKED. Em seguida, foi transportado por cerca de 300 metros morro abaixo até um local seguro para retirada, tanto da vítima quanto da equipe do Corpo de Bombeiros (8CIBM), utilizando a aeronave da equipe do CIOPAER.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/03/2024/17:34:38

