Fiscalização apreende 1 quilo de maconha e mil ovos de tartaruga em navio no Marajó

(Foto: Reprodução) – Equipes de fiscalização da Base Integrada Fluvial Antônio Lemos, instalada em Breves, no Arquipélago do Marajó, apreenderam na manhã desta quarta-feira (23) uma carga com 1.160 ovos de tartaruga e 1 quilo de maconha.

A carga, incluindo os ovos – que não possuíam documentação -, havia saído de Manaus, no Amazonas, com destino a Belém.

A apreensão ocorreu por volta de 4h50 da manhã durante as fiscalizações de rotina que ocorrem na área do Rio Tajapuru. Segundo os agentes, durante o procedimento a bordo do Navio Anna Karoline VII, com o auxílio do Jay Z, cão farejador do Batalhão de Ação com Cães (BAC), foi identificado dentro de uma impressora, que estava no depósito de encomendas, 1 quilo de maconha.

Em seguida, em um isopor, militares do Batalhão de Polícia Ambiental localizaram 1.160 ovos de tartaruga. Todo o material ilícito foi apreendido e conduzido para procedimentos da Polícia Civil na Base Integrada. O caso segue sob investigação para identificar quem havia enviado o material na embarcação.

Luciano de Oliveira, secretário de Segurança Pública e Defesa Social, em exercício, destaca que os resultados das ações desenvolvidas a partir das Bases Fluviais, demonstram cada vez mais a assertividade na instalação do equipamento de segurança na região.

“Nós temos tido resultados positivos e contínuos de ações que são realizadas na malha fluvial por meio das equipes da base integrada, que desde 2022 vem sendo fundamental para o combate à criminalidade na região do Marajó. A apreensão desse tipo de material já é a segunda essa semana, contribuindo para a redução dos crimes ambientais, além de outras apreensões realizadas como as de drogas, celulares e também as prisões que estão sendo efetuadas desde o último final de semana. Portanto, reiteramos que seguimos trabalhando para reduzir, cada vez mais, as práticas criminosas e garantir a paz da população”, afirmou.

Produtividade Base Antônio Lemos

Entre os meses de setembro e outubro, as ações realizadas diariamente pelas equipes integradas da Base, já resultaram em prisões e apreensões de madeira ilegal, mais de 2 toneladas de pescado, mais de 1.400 ovos de tartaruga, e ainda, mais de 390 kg de drogas.

Para o diretor do grupamento fluvial, coronel José Vilhena, as ações que são realizadas diuturnamente pelas equipes que atuam na base, têm exatamente esse objetivo, combater os crimes na região e tirar de circulação os ilícitos.

“O trabalho contínuo que vem sendo realizado, tem sido bastante exitoso na garantia da apreensão de entorpecentes, pescados sem nota fiscal, madeira, além das prisões de responsáveis pela prática dos crimes. Isso demonstra a importância da localização estratégica da Base Antônio Lemos e do empenho das forças de segurança, o que garante a segurança da população que reside e de quem trafega na área, como também contribui para a redução da criminalidade em todo o Estado”, afirmou.

