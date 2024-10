Marcola de saia: A prisão da mulher mais perigosa do Brasil

(Foto: PCDF) – Elektra, a responsável pelo cadastro de membros do PCC, é capturada pela segunda vez e presa em São Paulo….

A Polícia Militar prendeu na sexta-feira (3) a Suliane Abitabile Arantes, também conhecida como Elektra, na Zona Leste de São Paulo. Ela é acusada de posse ilegal de arma e associação à organização criminosa. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, Elektra é responsável pelo cadastro dos membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) batizados no Centro-Oeste do Brasil e no exterior.

A presa é considerada uma das criminosas mais perigosas do país e integra o alto escalão do PCC. Em Brasília, é conhecida como “Marcola de saia”. Em 2018, a Polícia Civil do Distrito Federal a prendeu com um notebook e três aparelhos de telefone celular que continham informações sobre o registro de cadastro dos integrantes do PCC que recebiam entorpecentes da facção, além de planilhas com a contabilidade do tráfico de drogas da organização criminosa.

Após ser interrogada, Elektra confessou pertencer aos quadros do PCC e revelou detalhes sobre criminosos batizados na maior facção do país, principalmente na Espanha. Para a polícia, ela era a “planilheira” dos Estados e países, ou seja, comandava a célula que cuidava do cadastro e das planilhas com todos os dados, incluindo os nomes dos padrinhos dos novos batizados no PCC.

Além disso, Elektra é investigada pela Polícia Civil em Osasco, na Grande São Paulo, por lavagem de dinheiro, e a Polícia Federal a apontou como suspeita de ter recebido mesada do PCC no período de 5 de junho de 2017 a 27 de abril de 2020.

Elektra já está recolhida em uma unidade prisional de São Paulo. A prisão de Elektra é uma importante ação no combate ao crime organizado no país e mostra a eficácia do trabalho conjunto das polícias Civil e Militar.

Fonte: Redação CGN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/10/2024/15:44:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...