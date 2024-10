Os 15 estados que mais apresentaram aumento nas buscas por Black Friday no último ano e os setores mais pesquisados pelos habitantes

(crédito: Suwaree Tangbovornpichet / iStock)

A Black Friday é um dos eventos que mais movimentam o varejo e a economia nacional. Descubra o que os consumidores pretendem adquirir e como estão se planejando para isso

A Black Friday, evento de descontos e promoções que surgiu nos Estados Unidos e ganhou força mundial, já é considerada uma das datas comemorativas mais importantes para o comércio brasileiro. Desde sua chegada ao Brasil em 2010, a Black Friday tem impulsionado o varejo, tanto no online quanto no físico, com consumidores ansiosos por ofertas e oportunidades de compra.

Em 2024, o cenário não é diferente e as expectativas de vendas continuam altas. Um estudo realizado pela Agência Conversion, com base nos dados do Google Trends, analisou as pesquisas entre agosto de 2023 e agosto de 2024, mostrando um aumento expressivo de pesquisas em diversos estados brasileiros.

A pesquisa ainda apontou quais setores são mais procurados em cada região, revelando tendências de consumo e os itens mais desejados para este ano. Entenda tudo no decorrer da leitura!

A origem da Black Friday e sua expansão no Brasil

Antes de falarmos sobre as perspectivas para a edição deste ano, é importante contextualizarmos as origens dessa data tão importante para o varejo mundial.

A Black Friday surgiu nos Estados Unidos na década de 1960, marcando a sexta-feira após o feriado de Ação de Graças. Originalmente, ela foi criada para contribuir com as vendas do comércio varejista antes do Natal, oferecendo grandes descontos por um dia. Com o passar dos anos, a data se consolidou como um dos eventos mais importantes para o varejo global.

No Brasil, a Black Friday foi oficialmente integrada ao nosso calendário em 2010 e, desde então, tornou-se uma das datas mais aguardadas tanto pelos consumidores quanto pelos lojistas.

O evento ganhou força com o avanço do e-commerce, que trouxe comodidades e diversas opções para os brasileiros. Em 2023, a Black Friday movimentou bilhões no país, impulsionando especialmente as vendas online — que, de acordo com dados da Neotrust e da ClearSale, alcançaram o faturamento de R$ 5,23 bilhões no e-commerce brasileiro na Black Friday de 2023.

Os estados brasileiros com os maiores crescimentos de buscas pela Black Friday 2024

Com a Black Friday se aproximando, a expectativa é de que o volume de compras seja ainda maior do que em 2023, e isso se reflete pelas buscas antecipadas dos brasileiros. De acordo com o estudo da Agência Conversion, especialista em análise de dados e SEO, os 15 estados que apresentaram as maiores altas nas pesquisas pelo termo “Black Friday” são:

Espírito Santo com 12,900%, com o setor de produtos mais procurado sendo o de eletrônicos; Bahia com 9.566,67%, com ampla procura por joias; Paraíba com 8,700% e muitas buscas por cosméticos; Pará com 8,700% e o setor mais buscado é o de joias; Rio Grande do Norte com 8,700% – setor mais buscado: eletrônicos; Minas Gerais com 7.614,29% – itens mais procurados: joias; Mato Grosso com 7,100% e o segmento de moda e acessórios como líder; Maranhão com 7,100%, também com moda e acessórios; Mato Grosso do Sul com 7,100% – setor mais buscado: eletrônicos; Pernambuco com 6.233,33% – área mais procurada: joias; Amazonas com 5.800%, e ampla procura por comidas e bebidas; Goiás com 5.233,33% – setor mais buscado: moda e acessórios; Sergipe com 4,700%, com maior busca em itens eletrônicos; Alagoas com 4,700% – setor mais buscado: moda e acessórios; São Paulo com 4.541,03%, finalizando o ranking com ampla busca por joias.

O que motiva os brasileiros a consumirem na Black Friday?

Um levantamento desenvolvido pela empresa de tecnologia Wake, junto com a Opinion Box, constatou que a Black Friday é utilizada para os consumidores adquirirem produtos de necessidade (55%) e de desejo (45,9%).

Já 20,9% aproveitam para fazer um upgrade de produtos que já possuem, adquirindo uma versão melhor ou atualizada, como um celular, computador ou uma tv Black Friday. Além disso, 66,4% das pessoas afirmam que economizam dinheiro para gastar, especificamente, nesse dia.

Outro estudo, dessa vez solicitado pela Google à Offerwise, constatou que seis em cada dez consumidores brasileiros consideram o preço baixo como o quesito mais importante para as compras na Black Friday.

Isso significa que, para o varejo, o cenário é positivo, com expectativa de um forte crescimento nas vendas e um público mais preparado para aproveitar as promoções.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/10/2024/15:50:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...