Fiscalização apreende 27 toneladas de cassiterita em Marabá

Carga foi apreendida em Marabá, no sudeste do Pará. — Foto: Ascom Sefa

Fiscais da Sefa observaram que a nota fiscal da carga não condizia com o real trajeto do veículo

Durante fiscalização, 27 toneladas de minério do tipo cassiterita foi apreendido na rodovia PA-155, em Marabá, no sudeste do Pará. A apreensão foi realizada pela Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), neste domingo (24), sob justificativa de que as informações da nota fiscal da carga não condizia com o real trajeto do veículo. (As informações são do g1 Pará — Belém).

De acordo com o órgão, o caminhão vinha de São Félix do Xingu com destino a Barcarena. “Foi apresentada nota fiscal que tinha como início da operação a cidade de Ariquemes, em Roraima. Após análise e depoimento do condutor, descobrimos que o carregamento foi feito em São Félix do Xingu, no Pará”, contou o coordenador da unidade fazendária de Carajás, Gustavo Bozola.

Segundo o fiscal, a ideia era de fugir do recolhimento do imposto ao ser alegado que o minério era oriundo de outro estado, quando, na verdade, ele foi extraído no Pará.

A mercadoria foi avaliada em R$ 750 mil, como informou a Sefa, e o condutor recebeu um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 229,500, referente ao imposto mais multa.

Segundo o órgão, a documentação sobre a carga será entregue à Polícia Federal (PF) para apuração de possíveis ilegalidades. O veículo continua retido a espera do recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Jornal Folha do Progresso em 26/04/2022/09:27:42

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...