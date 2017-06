Flamengo goleia Ponte Preta no Campeonato Brasileiro

Fonte: Gazeta Esportiva – O Flamengo venceu a Ponte Preta nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, por 3 a 0. A partida, além de ser a primeira na Ilha do Urubu, novo estádio do Rubro-Negro, marcou a estreia do meia Dario Conca com a camisa rubro-negra.

Mesmo tendo atuado poucos minutos na Ilha do Governador, e ter participado pouco do duelo, o jogador comemorou seu retorno, ainda mais em uma vitória de sua equipe.

“Fico feliz pela estreia, pois tudo aconteceu como queríamos. Vencemos em casa, diante do nossa torcida”, disse o argentino, que substituiu Diego, outra referência do meio-campo flamenguista.

Conca também falou sobre o período longe dos gramados. O argentino não disputava uma partida há dez meses, quando ainda atuava na China, e revelou que ficou ansioso antes da estreia com a camisa rubro-negra.

“É difícil este período sem jogar, mas estou feliz por tudo ter dado certo. É um pouco difícil a volta, com muita ansiedade, mas com o tempo vou melhorar”, garantiu.

O Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no clássico contra o Fluminense, no Maracanã. Com a vitória, o Rubro-Negro respirou na competição, chegando aos dez pontos e se afastando da parte de baixo da tabela.

