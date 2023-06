Flamengo goleia Vasco no Maracanã e cola no G-4 do Brasileirão

Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Pulgar, Gerson e Ayrton Lucas (duas vezes). Jair descontou pro Gigante da Colina.

Em uma noite de pura emoção no Estádio do Maracanã, o Flamengo brilhou mesmo com desfalques e conquistou uma vitória avassaladora sobre o Vasco por 4 a 1 na última partida da nona rodada do Campeonato Brasileiro, realizada nesta terça-feira (5). Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Pulgar, Gerson e Ayrton Lucas (duas vezes). Jair descontou pro Gigante da Colina.

O primeiro gol do Flamengo surgiu aos 14 minutos do primeiro tempo, quando o chileno Erick Pulgar acertou um belíssimo chute de fora da área. Mal havia tempo para comemorar, e o Flamengo mostrou sua sede de gols mais uma vez. Aos 16 minutos, o uruguaio Arrascaeta realizou uma assistência magistral para Gerson, que não desperdiçou a oportunidade e mandou a bola para o fundo das redes.

Na reta final do primeiro tempo, Ayrton Lucas brilhou marcando dois gols que consolidaram a vitória do Flamengo. Os lances saíram em duas jogadas individuais.

No início do segundo tempo, o Vasco da Gama conseguiu diminuir a diferença no placar através de um pênalti convertido por Jair. Entretanto, a reação vascaína foi breve diante da superioridade do Flamengo, que soube controlar o jogo e administrar sua vantagem até o apito final do árbitro.

Com essa contundente vitória, o Flamengo se mantém na parte alta da tabela do Brasileirão. Por outro lado, o resultado apenas aprofunda a crise vivida pelo Vasco da Gama, que ocupa a penúltima posição na classificação, acumulando apenas 6 pontos.

